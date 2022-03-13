Із 14 гумкоридорів спрацювали 9: евакуювали понад 5 тисяч людей
13 березня 2022 , 22:20Читать новость на русском
На 13 березня влада планувала здійснити 14 гуманітарних коридорів. Однак спрацювали лише 9.
Загалом вдалось врятувати 5550 людей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До теми Евакуація з Луганщини 14 березня: ОВА оприлюднила повний графік
Ситуація по всіх коридорах
Київська область
Врятували 3950 людей.
- З Бородянки до Житомира відвезли 600 осіб.
- Із села Перемоги Баришівської ОТГ. Вдалось визволити 1000 людей, перемовини були вкрай напружені. Росіяни не дотримувались своїх обіцянок, тому люди були змушені повернутись.
- Із села Велика Димерка – 375 людей, 198 з яких – діти.
- З Бучі – 600 людей.
Луганська область
Врятували 1600 людей.
- З Лисичанська – 400 людей.
- З Рубіжного – 350.
- Із Сєвєродонецька – 600.
- Із міста Кремінна – 350.
Дивіться відеозвернення Ірини Верещук: