Із краденої вантажівки у свою: відео, як окупанти вивозять у Крим награбоване на Херсонщині

Російські військові проводять масові пограбування на окупованих територіях, зокрема страждає Херсонщина. В мережі оприлюднили відео, як загарбники перевантажують товар з краденої фури у свою.

Відповідне відео зняли у місті Джанкой (анексований Крим), опублікував його журналіст та відеоблогер Денис Казанський.

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На ньому видно, як окупанти крадуть товари на наших вантажівках. Проте українські автомобілі далі Криму не пропускають. До Росії все переводять їхні ж вантажівки.

Награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним російським перекупникам, які везуть товар далі до Росії і вже там продають за ринковими цінами,

– повідомив Казанський.

Відео, як окупанти перекладають награбоване з краденої вантажівки у свою:



До слова, росіяни жахливо ставляться до місцевого населення Херсонщини. За словами представника комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, окупанти вчиняють ті самі звірства, що раніше фіксували на Київщині: викрадають людей, катують їх, ґвалтують жінок.

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Російські загарбники грабують цивільних, заводи, ферми, освітні заклади та лікарні в окупованих містах. Все награбоване вивозять до Росії. Факти крадіжок загарбників просто вражають – росіян дивують чайники, пральні машини, унітази, звична для українців їжа.

Під час тимчасової окупації Мелітополя Запорізької області загарбники розграбували місцеві заводи. Вивезли всі станки, преси до Росії. Там окупанти також зазіхнули на колекцію скіфського золота, яке зберігалося у краєзнавчому музеї. Зараз доля колекції невідома.

18 травня нардеп Роман Костенко розповів, що росіяни розграбували будинок, де він раніше проживав. Причиною цьому слугувала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли. Ворожа армія забрала бронежилети, амуніцію та навіть медалі.

У Лисичанську окупанти покрали машини. Правоохоронці лише за добу можуть отримати 6 таких повідомлень. Із Кремінної росіяни вивозять обладнання з лікарень та шкіл. Всю сучасну техніку відправили до Росії. Загарбники у місті брали з казарм, їдальні, складських приміщень все, що їм до вподоби.

Крім того, окупанти крадуть українське продовольство. Зокрема, вони вивезли з Луганщини запас зерна майже на 3 роки – близько 100 тисяч тонн.

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