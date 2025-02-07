"Тінь самого себе": у мережі показали, як український воїн Кірієнко змінився за час полону

Україна 5 лютого 2025 року повернула з російського полону 150 захисників. Серед них також був старший сержант Олександр Кірієнко. Він провів у російській неволі майже два роки.

Зміни, яких зазнав Кірієнко за час полону, шокували. Про це повідомляє 24 Канал.

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Історія Олександра Кірієнка

Олександр Кірієнко родом із міста Глобине на Полтавщині. Він потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час бойового зіткнення з російськими окупантами. За цей час його фізичний стан значно погіршився.

Після повернення в Україну з неволі видно наскільки у чоловіка виснажене тіло. У мережі стан Кірієнка коментують як "тінь самого себе…".

Обмін і повернення додому

Звільнення Кірієнка стало частиною 61-го обміну полоненими між Україною та Росією. Разом із ним додому повернулися ще шестеро військових із Полтавщини, деякі з них також провели в полоні понад два роки.

Загалом 5 лютого в Україну повернулися 150 захисників – серед них військові ЗСУ, нацгвардійці, тероборонівці, прикордонники та представники Національної поліції.

Варто додати, що серед тих кого вдалось повернути із російського полону багато військових, у яких серйозні проблеми зі здоров'ям через тривале утримання в жахливих умовах. Мовиться про виснаження, травми та хвороби. Деякі звільнені перебувають у критичному стані та потребують негайного медичного догляду й тривалої реабілітації.