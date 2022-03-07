Із середини лютого українські ресурси зазнали близько 2800 кібератак

На жаль, війна ведеться не лише на суші, в повітрі та на морі. Окупант не нехтує й боротьбою у кіберпросторі.

Так, від початку лютого українські ресурси атакували близько 2800 разів, повідомляє Держспецзв'язку.

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Масовані DDoS-атаки почалися 15 лютого

Ще до офіційного наступу російських окупантів на Україну їхні кібервійська приступили до своєї роботи. Так, масовані DDoS-атаки на українські ресурси почалися 15 лютого.

За майже місяць Україна зазнала близько 2800 кібератак від окупантів.

А от рекордна кількість цих DDoS-атак – 271 за добу.

Кібероборона держави готова до таких дій ворога. Сайти державних органів доступні громадянам. Ми встоїмо! Все буде Україна!,

– йдеться в повідомленні.

На наш сайт також здійснювали кілька DDoS-атак за цей період. Зокрема, 23 лютого, напередодні вторгнення Росії, сайт 24 каналу не працював через надто велику кількість запитів. Більшість із них була з азійських країн.

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