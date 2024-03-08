Із Середземномор'ям ситуація цікава, – у ВМС про ймовірність загрози обстрілів з цього регіону

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що ситуація у Чорному та Азовському морях стабільна та безпечна. Зокрема, у першому вже четверту добу поспіль фіксується відсутність російських кораблів.

Водночас в Азовському морі продовжує чергувати 1 одиниця ворожого судна на північ від так званого Кримського мосту. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Яка ситуація у Середземному морі

Речник Військово-морських сил розповів, що станом на зараз у Середземному морі фіксується досить незвичне становище.

Насправді у Середземномор'ї ситуація цікава, оскільки там навіть залишилися ті одиниці, які штатно входять до Чорноморського флоту Росії. І які не змогли повернутися до пунктів базування через турецькі протоки,

– розповів він.

Як зазначив Плетенчук, ці судна не змогли повернутися в Чорне море через дію Конвенції Монтре.

Він нагадав, що це дозволяє Туреччині ухвалити рішення щодо заборони проходити тією протокою кораблів, тобто бойових одиниць, які належать країнам, що ведуть війну.

Звісно, що з тієї частини світу з тієї акваторії нанести вогневе ураження по території України для ворога фактично неможливо,

– додав посадовець.

За його словами, такої практики не було, оскільки для цього ракети повинні перетнути повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу. А це згідно з міжнародним правом фактично може трактуватися як напад.

Тому, як зауважив Плетенчук, таких випадків не було.

Росія має обмежений вплив у Чорному морі: коротко