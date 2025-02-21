Щодня стаються злочини: ветерани "СВО" звіріють на вулицях Росії

Кремль намагається замовчувати злочинні дії росіян, які повернулись із так званої "СВО". Це вдається дуже погано, адже на вулицях Росії зростає насильство.

Військові злочинці, які повернулись із війни в Україні додому, продовжують вбивати, красти та ґвалтувати. Про це 24 Каналу розповів засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, зазначивши, що переважно це раніше засуджені, які отримали помилування від Владіміра Путіна.

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Хаос всередині Росії

Володимир Осєчкін зазначив, що російська влада дала багато можливостей засудженим за тяжкі злочини. Нагадаємо, якщо росіяни із тюрем погоджувались їхати на війну в Україну, то їм обіцяли за певний період служби скасування судимості та грошову винагороду.

Попри 3 – 4 терміни ув'язнення, злочинцям повністю очистили юридичну історію. Їх зробили людьми, які раніше не мали судимостей,

– наголосив він.

На окупованих територіях України злочинців вчили вбивати, стріляти, використовувати всі види озброєння, зокрема дрони та гранати.

Важливо! У Росії з січня по серпень 2024 року зафіксували понад 400 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів – це рекордний показник за останні 13 років. Це пов'язують із війною в Україні та поверненням колишніх ув'язнених із зони бойових дій. Зросла організована злочинність, диверсії, наркоторгівля, тероризм та злочини проти власності.

Після завершення контракту деякі окупанти повернулись до Росії. За словами Осєчкіна, їм обіцяли, що суспільство сприйматиме їх як героїв, але ніякої поваги та захоплення ці ветерани-в'язні не отримали.

Багато хто з них залишається без грошей, хтось програє їх в казино, хтось п'є або витрачає все на наркотики. Це призводить до злочинів, адже колишні в'язні не вміють нічого іншого робити, окрім цього,

– сказав він.

Засновник Gulagu.net підсумував, що така діяльність ветеранів "СВО" є "бомбою уповільненої дії", яку Путін заклав під російське суспільство. Це, на його думку, матиме жахливі наслідки ще понад 15 років.