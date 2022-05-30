Із захисниками Маріуполя вже 2 тижні немає зв’язку, – рідні бійців

Рідні захисників Маріуполя вже 2 тижні не мають з ними зв'язку. Вони не знають, в якому стані бійці.

Зв'язку немає відтоді, як захисників вивезли з "Азовсталі". Про це рідні розповіли на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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У Женевській конвенції зазначено, що зв'язок має бути

Дружина бійця Наталка Зарицька розповіла, що востаннє говорила з чоловіком 17 травня. Після цього вона не отримала від нього жодної звістки: ні на пошту, ні на телефон.

Вона додала, що у Женевській конвенції чітко прописано, що рідні повинні комунікувати з тими, хто перебуває в полоні чи під контролем ворога. Однак жінка зазначила, що їй телефонували від Червоного Хреста. Повідомили, що зафіксували факт його виходу із заводу "Азовсталь".

Однак на інші запитання Зарицька не отримала відповіді. Зокрема, чи живий чоловік, в якому він стані та де перебуває. Жінка зауважила, що обов'язок Червоного Хреста у час війни бути містком між рідними та тими, хто в полоні.

Евакуація з "Азовсталі": що треба знати

Процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі" почалась 16 травня. Воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зробити все для збереження життя.

Спочатку 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, а ще 211 українських військових вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.

Згодом евакуювали й інших бійців. За даними розвідки Великої Британії, загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 воїнів.

Далі весь маріупольський гарнізон мають обміняти на російських полонених. У цьому запевняло і Міноборони, і президент Володимир Зеленський. Над цим працюють.

Дружина Дениса Прокопенка Катерина розповіла, що мала розмову з чоловіком після евакуації. Він зазначив, що бійців утримують у більш-менш нормальних умовах.

Червоний Хрест повідомляв, що не буде публічно публікувати інформацію щодо українських захисників, яких евакуювали з "Азовсталі". Натомість сім'ї воїнів зможуть надіслати запит для отримання даних.

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