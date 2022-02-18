У захопленні від навчань й без довгого столу: Путін та Лукашенко провели переговори

У Москві 18 лютого відбулися переговори Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Основною темою зустрічі були російсько-військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Деталі переговорів політиків

У п'ятницю 18 лютого відбулася перша у 2022 році зустріч очільника Кремля та самопроголошеного президента Білорусі. На ній політики похвалили свої спільні військові навчання.

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Лукашенко наголосив, що для Росії та Білорусі важливо на початку року налаштуватися так, щоб успішно протидіяти "тиску". Він зазначив, що Захід, мовляв, "програв перший раунд" своєї компанії проти Москви та Мінська.

Водночас Путін наголосив, що вони серйозно просунулися у створенні Союзної держави у 2021 році.

Переговори без величезного столу

Інтенсивний етап навчань "Союзна рішучість 2022" розпочався 10 лютого й триватиме до 20 лютого. Росія стягнула на територію Білорусі таку кількість військ, що у Євросоюзі заговорили про окупацію держави . Водночас Лукашенко пояснив, що планує закупити усю привезену російську техніку.

З Лукашенком Путін, як і з одіозним президентом Бразилії Жаїром Болсонару, говорив без шестиметрового столу. Очільники Росії та Білорусі сиділи зовсім поруч біля каміна. До речі, величезний атрибут Кремль використовував лише для переговорів з європейськими лідерами – канцлером Німеччини Олафом Шольцом та французьким президентом Еммануелем Макроном.

Однак насправді шестиметровий стіл пов'язаний з коронавірусом. Він призначений для тих політиків, які не хочуть робити російські ПЛР-тести.

До теми перегляньте відео про те, як російські військові входили у Білорусь:

Повний текст публікації телеграм-каналу Belta:

Переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна проходять у Москві:

Лукашенко: РФ та Білорусі важливо на початку року налаштуватися так, щоб успішно протидіяти тиску.

Лукашенко: Захід програв "перший раунд" своєї кампанії проти Росії та Білорусі.

Путін: РФ і Білорусь серйозно просунулися у будівництві Союзної держави у 2021 році