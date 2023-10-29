Росія розробила новий БпЛА "Изделие-53": Світан пояснив, чи є небезпека

Росіяни, ймовірно, почали використовувати нову версію безпілотників "Ланцет" під назвою "Изделие-53". Для них, мовляв, використали штучний інтелект.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що потужностей Росії для такого рівня безпілотників замало.

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Новий безпілотник, начебто, має систему автоматичного наведення та росіяни навіть випробовують можливість масового застосування цих дронів.

"Ланцет" – це ізраїльський Hero-400ec, росіянам до нього ще дуже далеко. Як він потрапив до росіян – ми після війни, думаю, дізнаємося. Для більшої важливості росіяни почали їх називати "Изделие-51/52/53/54". Різниця лише в системах наведення,

– пояснив Роман Світан.

Самим "Ланцетом" керує або оператор, або він керується через безпілотник-ретранслятор (здебільшого, це "Орлани"). Через систему з ретрансляцією в дрона є дальше управління.

"До рівня використання штучного інтелекту росіянам як до Києва рачки. Річ у тім, що просто нереально з їхньою елементною базою розробити такі апарати і тим паче ввіткнути його в "Ланцет". Там лише інша система наведення і не більш", – зазначив військовий експерт.

Тим паче, що далі летить цей дрон, то менший у нього набір боєзапасів. Він зменшується шляхом збільшення кількості палива, бо інакше безпілотник просто не полетить.

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