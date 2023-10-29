Росія розробила новий БпЛА "Изделие-53": Світан пояснив, чи є небезпека
Росіяни, ймовірно, почали використовувати нову версію безпілотників "Ланцет" під назвою "Изделие-53". Для них, мовляв, використали штучний інтелект.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що потужностей Росії для такого рівня безпілотників замало.
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Чи є небезпека від нових дронів
Новий безпілотник, начебто, має систему автоматичного наведення та росіяни навіть випробовують можливість масового застосування цих дронів.
"Ланцет" – це ізраїльський Hero-400ec, росіянам до нього ще дуже далеко. Як він потрапив до росіян – ми після війни, думаю, дізнаємося. Для більшої важливості росіяни почали їх називати "Изделие-51/52/53/54". Різниця лише в системах наведення,
– пояснив Роман Світан.
Самим "Ланцетом" керує або оператор, або він керується через безпілотник-ретранслятор (здебільшого, це "Орлани"). Через систему з ретрансляцією в дрона є дальше управління.
"До рівня використання штучного інтелекту росіянам як до Києва рачки. Річ у тім, що просто нереально з їхньою елементною базою розробити такі апарати і тим паче ввіткнути його в "Ланцет". Там лише інша система наведення і не більш", – зазначив військовий експерт.
Тим паче, що далі летить цей дрон, то менший у нього набір боєзапасів. Він зменшується шляхом збільшення кількості палива, бо інакше безпілотник просто не полетить.
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Нові російські БпЛА: що відомо
В Інституті вивчення війни у неділю, 29 жовтня, повідомили, що Росія почала застосовувати на фронті нові безпілотники, які, нібито, автономно ідентифікують цілі. Щобільше, вони, буцім можуть розрізняти типи цілей. Це, своєю чергою, підвищує ефективність їхнього ураження.
Цю інформацію вже прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами "новітня система наведення" у дронах росіян – це просто смішно. Адже дрон на ціль у будь-якому випадку наводить саме людина.
При цьому недооцінювати потужностей ворога не можна. У Росії зараз справді потужно розвивається виробництво безпілотників. До прикладу, для виробництва "Шахедів" в окупантів уже є все необхідне на території власної країни.