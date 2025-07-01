"Купол", де збирають "Шахеди", атакували дрони "Лютий": для цього вони зазнали деяких змін

Дрони СБУ вранці 1 липня атакували російський завод "Купол" у місті Іжевськ. Як виявилося, там збирають ЗРК "Тор", "Оса", а ще – "Шахеди" під назвою "Гарпія-А1".

У Росії безпілотники типу Shahed також виготовляють в економічній зоні "Алабуга", яку також раніше вже атакували українські БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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На заводі масово збирають БпЛА типу "Шахед"

У Defense Express зауважили на важливості атаки на "Купол".

Ця атака дуже важлива тим, що "Ижевский электромеханический завод "Купол" хоч і значиться виробником зенітного ракетного комплекса "Тор", але зараз має інше масштабне замовлення – випуск дронів типу "Шахед". На цьому заводі масове йде їх збирання під власною назвою "Гарпия-А1". Вони мають серійні номери, що починаються з літер "К", "КБ" та "КЦ",

– розповіли там.

Як виявилося, "Гарпія" – повна візуальна копія Shahed-136.

Вона відрізняється частиною комплектуючих та методом збирання не лише від іранського оригінала, але й від "Герань-2", яку збирають на "Алабузі".

"Зокрема рівень локалізації та використання російських комплектуючих у "Гарпия-А1" вищий, як і культура збирання", – пояснили у Defense Express.

Українські БпЛА для атаки довелося змінити

У Defense Express також звернули увагу на ще одній деталі цього обстрілу.

На відео із місця події видно, що українські БпЛА "Лютий", які здійснювали атаку, зазнали деяких змін – у них немає шасі.

Саме літаковий зліт був єдиним відомими засобом пуску цих безпілотників.

З одного боку, це уможливлювало їх запускати без додаткового оснащення, катапульти чи прискорювача. Це, як зауважують у виданні, про спрощення інфраструктури та здешевлення.

"З іншого – вимагало доволі неординарної організації запуску з супроводженням дрона під час злету. Вочевидь, для керування оператором за допомогою радіокерування розбігом, відривом та набором висоти дрона", – додали там.

Також шасі для "Лютого" означає більший аеродинамічний спротив, а отже, меншу дальність польоту та більшу помітність на РЛС.

Щоб відмовитися від шасі, потрібно було переглянути конструкцію БпЛА та його скидання одразу після злету. Як варіант, також можна було здійснювати запуск з даху автівки.

У будь-якому випадку, саме у такому вигляді ці українські дрони змогли атакувати російський завод.

Зауважується, що попередження про небезпеку в Іжевську було оголошено всього за пів години. Тож можна зробити висновок, що атака стала великим сюрпризом для росіян.