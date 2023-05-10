Удар у відповідь: Ізраїль масовано обстріляли ракетами

10 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 100 ракет. За попередніми даними, більшість з них знешкодила система ППО "Залізний купол".

Відомо, що палестинці розпочали обстріл у відповідь на операцію "Щит і Стріла", яку проводить Ізраїль. У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Гази.

Дивіться також Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на обстріл з Лівану: ціль – об'єкти, де виробляли зброю

Де зафіксували влучання

У Тель-Авіві та інших містах лунала повітряна тривога. Танки ізраїльської армії у відповідь обстрілювали райони, розташовані на півночі Сектора Гази, звідки ведуть обстріл загони палестинського опору.

В Ізраїлі лунає повітряна тривога: дивіться відео

Повідомляють, що одна з ракет влучила в будинок у південному місті Сдерот. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав. В Ашдоді постраждала 60-річна жінка, впавши на землю по дорозі до бомбосховища.

Палестинські бойовики обстріляли Ізраїль: відео

Крім того, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупиняв посадку літаків.

Ізраїль під масованими ракетними обстрілами: дивіться відео

"Залізний купол" знешкодив більшість ракет: відео

Ситуація на Близькому Сході загострилась: коротко