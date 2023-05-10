Удар у відповідь: Ізраїль масовано обстріляли ракетами

10 травня 2023, 16:12
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Джерело:

Times of Israel

10 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 100 ракет. За попередніми даними, більшість з них знешкодила система ППО "Залізний купол".

Відомо, що палестинці розпочали обстріл у відповідь на операцію "Щит і Стріла", яку проводить Ізраїль. У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Гази.

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Де зафіксували влучання

У Тель-Авіві та інших містах лунала повітряна тривога. Танки ізраїльської армії у відповідь обстрілювали райони, розташовані на півночі Сектора Гази, звідки ведуть обстріл загони палестинського опору. 

В Ізраїлі лунає повітряна тривога: дивіться відео

Повідомляють, що одна з ракет влучила в будинок у південному місті Сдерот. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав. В Ашдоді постраждала 60-річна жінка, впавши на землю по дорозі до бомбосховища.

Палестинські бойовики обстріляли Ізраїль: відео

Крім того, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупиняв посадку літаків.

Ізраїль під масованими ракетними обстрілами: дивіться відео

"Залізний купол" знешкодив більшість ракет: відео

Ситуація на Близькому Сході загострилась: коротко

  • 6 квітня Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю. Деякі повітряні цілі перехопили системи протиповітряної оборони Єрусалима, однак були також прильоти, в результаті яких є постраждалі.
  • Згодом в уряді Ізраїлю зазначили, що прем'єр країни Біньямін Нетаньягу слідкує за ситуацією та навіть збирає оперативну нараду, аби обговорити те, що відбувається.
  • Власне, з реакцією Єрусалим не забарився. У ЦАХАЛі (армії оборони Ізраїлю) повідомили, що вдарили по Сектору Гази, який контролюють палестинці. Як відомо, Ліван на їхній стороні.
Автор: Анна Романюк