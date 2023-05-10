Удар у відповідь: Ізраїль масовано обстріляли ракетами
Джерело:Times of Israel
10 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 100 ракет. За попередніми даними, більшість з них знешкодила система ППО "Залізний купол".
Відомо, що палестинці розпочали обстріл у відповідь на операцію "Щит і Стріла", яку проводить Ізраїль. У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Гази.
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Де зафіксували влучання
У Тель-Авіві та інших містах лунала повітряна тривога. Танки ізраїльської армії у відповідь обстрілювали райони, розташовані на півночі Сектора Гази, звідки ведуть обстріл загони палестинського опору.
В Ізраїлі лунає повітряна тривога: дивіться відео
Повідомляють, що одна з ракет влучила в будинок у південному місті Сдерот. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав. В Ашдоді постраждала 60-річна жінка, впавши на землю по дорозі до бомбосховища.
Палестинські бойовики обстріляли Ізраїль: відео
Крім того, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупиняв посадку літаків.
Ізраїль під масованими ракетними обстрілами: дивіться відео
"Залізний купол" знешкодив більшість ракет: відео
Ситуація на Близькому Сході загострилась: коротко
- 6 квітня Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю. Деякі повітряні цілі перехопили системи протиповітряної оборони Єрусалима, однак були також прильоти, в результаті яких є постраждалі.
- Згодом в уряді Ізраїлю зазначили, що прем'єр країни Біньямін Нетаньягу слідкує за ситуацією та навіть збирає оперативну нараду, аби обговорити те, що відбувається.
- Власне, з реакцією Єрусалим не забарився. У ЦАХАЛі (армії оборони Ізраїлю) повідомили, що вдарили по Сектору Гази, який контролюють палестинці. Як відомо, Ліван на їхній стороні.