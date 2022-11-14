Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни

Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат, що розташована у сирійській провінції Хомс. Внаслідок цього двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

За інформацією військових джерел, під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази.

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ЗМІ пишуть, що її останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили, які допомагають ворогу у війні проти України.

Зазначається також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні 3 роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.

Додамо, що Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, була контрабанда іранської зброї.

Позиція Ізраїлю у війні Росії проти України

Після того, як Росія почала активно співпрацювати з Іраном, закуповуючи у країни дрони та ракети, Україна звернулася до Ізраїля з проханням допомоги. Ізраїль направив Україні гуманітарну допомогу, а також медичне обладнання, але відмовляється передавати будь-яке озброєння, яке може бути розцінене як летальна зброя.

Все через те, що країна не має виробничих можливостей для постачання Україні систем протиповітряної оборони. Ізраїльські системи протиповітряної оборони, включаючи системи "Залізний купол" і "Стріла", виробляються спільно з США. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що існують обмеження, які перешкоджають його країні постачати Україні певні системи протиповітряної оборони.

Водночас російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський переконаний, що за нинішньої обстановки перспективи військової співпраці України з Ізраїлем є дуже високими.

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