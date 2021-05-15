Ізраїль бомбардував будинки лідерів ХАМАС: відео

Ізраїльські військові заявили, що бомбардували будинок лідерів ХАМАС. Мовиться, зокрема, про заступника голови політбюро бойовиків – Халіля аль-Хайі.
Джерело:Армія оборони Ізраїля
Військові Ізраїля зазначили, що його будинок атакував винищувач. Там наголосили, що будівля слугувала терористичною інфраструктурою.
Читайте також Внаслідок загострення між Ізраїлем і Сектором Гази загинули 42 дитини
Аль-Хайі живе у таборі біженців у Секторі Гази. Наразі невідомо, чи перебував він вдома під час удару. Немає й інформації про жертв.Зверніть увагу! Будинок Аль-Хайі вже зазнавав бомбардували у 2014 році. Тоді у результаті удару загинув його син.
Раніше 15 травня ізраїльські військові завдали удару по групі бойовиків ХАМАС, які планували здійснити запуск безпілотника з вибухівкою.
Армія оборони Ізраїля атакувала й будинки інших лідерів ХАМАС – Тісара Мабашіра у Хан-Юнісі, а також Азі Тама – у Дейр-ель-балах.
Удар по будинку Халіля аль-Хайі: дивіться відео
Що відомо про ХАМАС
Джерело: "Вікіпедія"
- Це палестинський ісламський рух, який не визнає права Ізраїлю на існування. З 2007 року ХАМАС утримує владу у Секторі Гази.
- Рух визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також є забороненим в Йорданії та Єгипті.
- Водночас в Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.
- У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення ХАМАС зі списку терористичних організацій.