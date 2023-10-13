Ізраїль дав мільйону жителів Сектору Гази добу на евакуацію: ООН застерігає від "катастрофи"

Армія Ізраїлю наказала мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. Ізраїльські військові попередили, що жителі північної частини Гази повинні переселитися протягом 24 годин.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що така евакуація потягне за собою переміщення понад мільйона людей і призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків".

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ООН просить Ізраїль скасувати наказ

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація "рішуче закликала" скасувати цей наказ, щоб уникнути перетворення "того, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію".

У ЦАХАЛ повідомили, що евакуація у Секторі Гази відбувається з метою безпеки палестинців. Ізраїльські військові заявляють, що люди зможуть повернутися у місто Газа тільки після того, як буде зроблено інше оголошення, що дозволяє це.

Людей закликають не наближайтеся до загороджень на кордоні з Ізраїлем.

У ЦАХАЛ заявили, що терористи ХАМАС ховаються в місті Газа в тунелях під будинками і всередині будівель, населених ні в чому не винними мирними жителями Гази.

Громадяни міста Газа, заради власної безпеки і безпеки своїх сімей евакуюйтеся на південь і віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит,

– мовиться у повідомленні.

В армії Ізраїля заявили, що в наступні дні ЦАХАЛ продовжить активні дії в місті Газа і докладе всіх зусиль для того, щоб не завдати шкоди мирному населенню.

. За даними МЗС України, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази . Однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Водночас терористи ХАМАС закликають жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.

Яка ситуація у Секторі Гази