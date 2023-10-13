Ізраїль дав мільйону жителів Сектору Гази добу на евакуацію: ООН застерігає від "катастрофи"
Джерело:The New York Times
Армія Ізраїлю наказала мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. Ізраїльські військові попередили, що жителі північної частини Гази повинні переселитися протягом 24 годин.
Організація Об'єднаних Націй заявила, що така евакуація потягне за собою переміщення понад мільйона людей і призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків".
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ООН просить Ізраїль скасувати наказ
Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація "рішуче закликала" скасувати цей наказ, щоб уникнути перетворення "того, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію".
У ЦАХАЛ повідомили, що евакуація у Секторі Гази відбувається з метою безпеки палестинців. Ізраїльські військові заявляють, що люди зможуть повернутися у місто Газа тільки після того, як буде зроблено інше оголошення, що дозволяє це.
Людей закликають не наближайтеся до загороджень на кордоні з Ізраїлем.
У ЦАХАЛ заявили, що терористи ХАМАС ховаються в місті Газа в тунелях під будинками і всередині будівель, населених ні в чому не винними мирними жителями Гази.
Громадяни міста Газа, заради власної безпеки і безпеки своїх сімей евакуюйтеся на південь і віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит,
– мовиться у повідомленні.
В армії Ізраїля заявили, що в наступні дні ЦАХАЛ продовжить активні дії в місті Газа і докладе всіх зусиль для того, щоб не завдати шкоди мирному населенню.Зверніть увагу. За даними МЗС України, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.
Водночас терористи ХАМАС закликають жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.
Яка ситуація у Секторі Гази
- Ізраїль завдає ударів по Газі з 7 жовтня, коли ХАМАС здійснив руйнівну атаку, в результаті якої загинуло 1200 ізраїльтян і було взято в заручники 150 цивільних осіб і солдатів. Ізраїльська влада пообіцяла знищити ХАМАС.
- Умови життя в Газі стрімко погіршилися після того, як Ізраїль встановив повну блокаду анклаву, заборонивши ввезення до сектору продуктів харчування, палива, пального та будь-якої іншої гуманітарної допомоги або товарів першої необхідності.
- Газа з населенням понад два мільйони людей вже стикалася з гуманітарною кризою, але тепер ООН називає ситуацію "катастрофою".
- В ООН повідомили, що кількість переміщених осіб в анклаві швидко зростає, і що до четверга було переміщено понад 320 000 осіб, дві третини з яких знайшли притулок у школах, що працюють під егідою Організації Об'єднаних Націй.
- Єдина електростанція Гази перестала виробляти електроенергію через брак палива, що призвело до зупинки всіх систем, а в більшій частині регіону відсутня проточна вода.
- Лікарні переповнені пораненими пацієнтами, і в них закінчуються життєво необхідні медикаменти; паливо для генераторів і транспортних засобів швидко зменшується; їжа і вода стають все більш дефіцитними; і неясно, коли може бути дозволена гуманітарна допомога.