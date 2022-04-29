Ізраїль та деякі інші країни закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я

Провокації у Придністров'ї стали гучним сигналом про спробу Росії втягнути регіон у війну проти України. Міжнародна спільнота вже почала реагувати на небезпеку.

Напружена ситуація у Придністров'ї привернула увагу всього світу. Росія намагається втягнути невизнану республіку у війну проти України та почала застосовувати свою звичну тактику – провокації.

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Заклики МЗС кількох країн

МЗС Ізраїлю порекомендувало своїм громадянам покинути Придністров'я та не їздити туди найближчим часом. З подібною заявою виступило і МЗС Німеччини.

Обидві країни повідомили, що ситуація з безпекою у Придністров'ї погіршилася, а можливість допомагати своїм громадянам у випадку надзвичайних ситуацій дуже обмежена.

Також відмовитися від поїздок до Придністров'я закликали МЗС США, Великої Британії, Канади та Франції.

Ситуація у Придністров'ї

У Придністров'ї почалися провокації з вибухами. Зокрема, було зруйновано дві антени, що транслювали російські телеканали.

Після цього росіяни привели свої підрозділи у регіоні в повну бойову готовність.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що країна не має боєздатної армії, тому в разі вторгнення з Придністров'я не матиме необхідних засобів для стримання агресора.

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