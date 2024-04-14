Уже засідав військовий кабінет: Ізраїль обдумує відповідь на атаку Ірану

Іран здійснив масований удар по Ізраїлю, використовуючи понад 100 дронів. Міжнародна преса інформує, що у Тель-Авіві готують рішучу відповідь на іранську атаку.

Власне, у ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль, використовуючи велику кількість безпілотників. ЦАХАЛ підіймав десятки винищувачів. ЗМІ з посиланням на високопосталених осіб розповідають, що ізраїльська влада готує "значну відповідь".

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Військовий кабінет ухвалює рішення

Як пишуть у CNN, після пізньої наради у суботу ввечері, 13 квітня, військовий кабінет Ізраїлю отримав повноваження від безпекового кабінету для прийняття рішення щодо відповіді на іранську атаку. У військовому кабінеті засідають:

прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху;

міністр оборони Йоав Галант;

міністр Бенні Ганц.

Ізраїль планує "значну відповідь" на безпрецедентний іранський удар безпілотниками,

– також цитує неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника телеканал Channel 12 у неділю вранці.

За інформацією Times of Israel, Ізраїль обіцяє "суттєву відповідь" на агресію Ірану. Подробиці планованої відповіді поки що не розголошуються, але очікується, що вона буде масштабною та рішучою.

ситуація в регіоні залишається напруженою, і світова спільнота уважно стежить за розвитком подій.

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