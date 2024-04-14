Уже засідав військовий кабінет: Ізраїль обдумує відповідь на атаку Ірану
Джерело:CNN
Іран здійснив масований удар по Ізраїлю, використовуючи понад 100 дронів. Міжнародна преса інформує, що у Тель-Авіві готують рішучу відповідь на іранську атаку.
Власне, у ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль, використовуючи велику кількість безпілотників. ЦАХАЛ підіймав десятки винищувачів. ЗМІ з посиланням на високопосталених осіб розповідають, що ізраїльська влада готує "значну відповідь".
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Військовий кабінет ухвалює рішення
Як пишуть у CNN, після пізньої наради у суботу ввечері, 13 квітня, військовий кабінет Ізраїлю отримав повноваження від безпекового кабінету для прийняття рішення щодо відповіді на іранську атаку. У військовому кабінеті засідають:
- прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху;
- міністр оборони Йоав Галант;
- міністр Бенні Ганц.
Ізраїль планує "значну відповідь" на безпрецедентний іранський удар безпілотниками,
– також цитує неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника телеканал Channel 12 у неділю вранці.
За інформацією Times of Israel, Ізраїль обіцяє "суттєву відповідь" на агресію Ірану. Подробиці планованої відповіді поки що не розголошуються, але очікується, що вона буде масштабною та рішучою.
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Ширший контекст
- Іранський Корпус вартових Ісламської революції визнав відповідальність за ракетні та безпілотні удари, заявивши про них на державному телебаченні. Це сталося на тлі заяв Ізраїлю про підготовку до можливого прямого нападу з боку Ірану.
- США та інші союзники, зокрема Велика Британія та Франція, надали Ізраїлю підтримку та "нові можливості" для захисту, що включає посилення системи ППО. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наголошував на силі Ізраїлю та готовності до відповіді на будь-які загрози.
- Водночас важливо, що керівництво Ізраїлю скасувало шкільні уроки та інші заходи, а також випустило інструкції для цивільного населення. Це вказує на серйозність ситуації та високий рівень підготовки до можливих подальших атак.
- Ряд країн, зокрема Німеччина та Польща, закликали своїх громадян залишити Ізраїль та утриматися від поїздок до регіону, що свідчить про міжнародне визнання ризику ескалації конфлікту.