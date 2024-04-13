"Є відчуття, що може розпочатись велика війна": чи готовий Ізраїль до можливої атаки Ірану

Ситуація на Близькому Сході знову загостюється. Ізраїль збирає сили, щоб протистояти імовірному нападу Ірану, а країни закликають своїх громадян покинути ізраїльську територію.

Журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський розповів 24 Каналу, що війна в Ізраїлі не закінчувалась з 7 жовтня 2023 року – після нападу ХАМАС. Проте новий її виток може відрізнятися за масштабами.

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Ситуація небезпечна

Зараз Ізраїль та Іран за допомогою ЗМІ намагаються вести "діалог". Тегеран дуже ризикує всім тим, що він старанно готував і збирав протягом десятиліть. Тому дуже важливо, що він зараз зробить.

З одного боку рівень ескалації дуже високий і ситуація небезпечна, тому що Іран має на озброєнні ракети, дрони "Шахеди". Проте водночас у Ірану дуже багато застарілої техніки. Не відомо, як ситуація буде розгортатися, якщо почнуться бойові дії, і іранській сухопутній армії доведеться себе проявити.

З іншого боку, США застерігає Іран від загострення конфлікту. Для того, щоб справити враження на Тегеран, до берегів Ізраїлю наближається авіаносець "Дуайт Ейзенхауер". Також до довкола Ізраїля може створитися коаліція, до якої окрім США можуть приєднатися інші західні держави і навіть деякі арабські країни.

"Якщо ситуація призведе до прямого протистояння, то ізраїльсько-американська відповідь Ірану буде непропорційною. Тому зараз Тегеран має дуже складну дилему, адже всередині країни лунає потужна критика на адресу режиму. Якщо Іран наважиться реалізувати загрозу, ціна буде для нього неймовірно високою", – підкреслив журналіст порталу "Деталі".

Шукають зважене рішення

Водночас Ізраїль вже готовий до протистояння, всі його системи напоготові. Є люди, які стривожені цими подіями, але є й ті, хто реагує спокійно, – і це основна маса ізраїльтян.

Останні півтора тижня є відчуття, що може розпочатися велика війна,

– зазначив він.

Ізраїль дійсно підготувався до протистояння з Іраном. Він має одну з найкращих в світі систем протиракетної оборони "Залізний купол". Також Ізраїль може завдати удари зі своєї сучаної бойової авіації.

"Тому релігійні фанатики, які перебувають при владі в Ірані, напевно не готові так швидко знищити власний режим. Зараз вони інтенсивно шукають зважене рішення, яке покаже "гнів" Ірану, але при цьому не викличе потужну відповідь Ізраїлю та США", – зазначив Роман Янушевський.

Що цьому передувало