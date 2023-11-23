Коли розпочнеться перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: нова дата звільнення заручників
Джерело:The Guardian
Ізраїль за посередництва Катару, Єгипту і США домовився з терористами ХАМАС про припинення вогню заради звільнення заручників, яких утримують бойовики. У МЗС Катару розповіли, коли розпочнеться перемир'я.
Представник МЗС Катару оголосив про припинення вогню о 7 ранку 24 листопада. Перше звільнення заручників відбудеться о 16:00 того ж дня.
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ХАМАС має звільнити 50 ізраїльських заручників
Прессекретар сказав, що вони очікують, що допомога почне надходити в Газу через КПП "Рафах", як тільки почнеться перемир'я.
ХАМАС захопив щонайменше 240 ізраїльських заручників під час нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня. Угода, укладена між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту і США, передбачає повернення 50 ізраїльських заручників в обмін на чотириденну паузу в бойових діях і звільнення 150 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
Очікувалося, що перше звільнення могло відбутися 23 листопада. Але затримки, що виникли в останню хвилину, відтермінували очікувану імплементацію угоди про припинення вогню.
У результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло щонайменше 1200 осіб. Внаслідок подальшої операції Ізраїлю в Секторі Гази, за даними міністерства охорони здоров'я, загинуло щонайменше 13 000 палестинців, багато з яких – діти.
Журналісти поки не змогли самостійно перевірити дані про кількість жертв, опубліковані під час конфлікту.
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: більше деталей
- 21 листопада з'явилася інформація, що Ізраїль може зупинити бойові дії у Секторі Гази.
- За даними ЗМІ, угода між Ізраїлем і ХАМАС може розширитися і передбачає також припинення вогню ще на 2 дні, якщо палестинці відпустять ще 20 заручників.
- Цьому передувала заява лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії, який 21 листопада повідомив, що угруповання разом з Ізраїлем наближаються до угоди про перемир'я.
- 22 листопада Ізраїль заявив про схвалення "першого етапу угоди" з ХАМАС за посередництва Катару, яка передбачає кількаденне припинення вогню, а також звільнення щонайменше 50 полонених жінок і дітей.