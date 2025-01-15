Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Понад рік минув з моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль. Останньому вдалося відбити ворожу атаку і розвинути успішний наступ на Сектор Гази. Тепер стало відомо, що сторонам вдалося дійти згоди щодо нової угоди.

Наприкінці 2024 року ЗМІ повідомляли, що угода про припинення вогню між Тель-Авівом та Газою готова на 90 відсотків. Очікувалося, що вона включатиме також обмін полоненими та участь міжнародних посередників: США, Катару та Єгипту, передає 24 Канал із посилання на CNN.

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Про що домовилися ХАМАС та Ізраїль

15 січня сторони конфлікту підтвердили, що погодилися на угоду, яка призупинить бойові дії у Секторі Гази та призведе до поетапного звільнення заручників і палестинських в’язнів.

Дана угода передбачає три етапи, перший з яких триватиме 42 дні. Це стане першим припиненням вогню за понад рік ізраїльської операції в Секторі Гази.

Основні пункти:

На першому етапі буде звільнено 33 заручників, утримуваних ХАМАС та його союзниками з 7 жовтня, – жінок, дітей, чоловіків старше 50 років і поранених. Ізраїль в обмін на це звільнить "багато сотень" палестинських в'язнів, зокрема палестинців, засуджених за вбивство ізраїльтян.

Палестинським цивільним особам у Газі буде дозволено вільно повертатися на північ анклава. Там будуть запроваджені "механічні заходи безпеки";

•Ізраїльська армія почне відступати з населених пунктів під час першого етапу, але залишиться вздовж кордону Гази та Єгипту, відомого як Філадельфійський коридор. Тель-Авів також збереже буферну зону всередині Гази вздовж кордону з Ізраїлем.

Переговори щодо досягнення другої та третьої фаз угоди про припинення вогню, яка має на меті припинити війну, розпочнуться на 16-й день виконання угоди. Припинення вогню не гарантовано триватиме після першого етапу угоди.

З'явилася реакція Трампа щодо укладеної угоди. У своїй соцмережі президент заявив, що ізраїльські заручники будуть звільнені найближчим часом.

Трамп прокоментував угоду між ХАМАС і Тель-Авівом / Скриншот

До слова, на початку грудня Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити ізраїльських заручників до 20 січня 2025 року, інакше обіцяв терористам влаштувати "пекло".