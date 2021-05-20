Ізраїль і ХАМАС заявили про готовність припинити обстріли в Секторі Гази, – ЗМІ

Кабінет безпеки Ізраїлю ухвалив пропозицію про зупинку ракетних обстрілів Сектора Гази. Водночас на таку пропозицію вже начебто погодилися бойовики ХАМАСу. Такому рішенню зокрема посприяв міжнародний тиск.

Члени Кабінету безпеки проголосували за припинення вогню. Перемир'я має початися 21 травня з 02:00 за місцевим часом (він збігається з київським – 24 канал).

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Ізраїль готується припинити обстріли

Засідання Кабінету безпеки розпочалося ввечері 20 травня. Передували йому повідомлення про те, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попросить схвалення на те, щоб припинити вогонь у бік Сектору Гази.

Як зазначають ЗМІ, силовики із Кабінету безпеки одноголосно підтримали рішення про припинення вогню. Чиновники в Єрусалимі зробили висновок, що продовження обстрілу може призвести до різкої міжнародної критики та засуджень Ізраїлю в Раді Безпеки ООН.

ХАМАС також підтримує рішення про деескалацію

Ізраїль був готовий розпочати наземну операцію у Секторі Гази. Проте від такого кроку Тель-Авів відмовила адміністрація президента Байдена.

Спершу, за словами Нетаньяху, Ізраїль був готовий до одностороннього припинення вогню. Проте джерела ХАМАСу повідомили, що палестинська група також вже погодилася на припинення вогню.

Як зазначають в Ізраїлі, до такого кроку бойовики вдаються через те, що значно ослабли. По-перше, у них закінчуються боєприпаси, а по-други – в обстрілах загинуло керівництво війська.

Загострення у Секторі Гази: коротко