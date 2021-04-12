Ізраїль хоче вмовити США не повертатись в ядерну угоду, – журналіст про аварію в Ірані

За президентства Барака Обами досягнули домовленостей, в якому міжнародна спільнота змогла контролювати процес ядерної програми Ірану. Після приходу Дональда Трампа її повністю зірвали, серйозну роль в цьому відіграв Ізраїль.

Водночас ситуація між Ізраїлем та Іраном стала більш напруженою через інцидент на ядерному об'єкті. Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Він пояснив, що після інавгурації Джо Байдена саме Іран запрошує США повернутись в угоду. Фараджаллах зазначив, що Євросоюз відповідну ініціативу також підтримує, однак в Ізраїлі відкрито проти ядерної програми Ірану.

Для американської дипломатії, на думку головного редактора порталу "Україна по-арабськи", інцидент в Ірані – це шанс подумати про те, що кращим варіантом буде повернутись до ядерних домовленостей за 2015 рік і тоді світове суспільство матиме законний шанс контролювати програму.

Якщо Вашингтон пропустить цей шанс, тоді у Білого дому будуть серйозні проблеми перед своїми опонентами. Ізраїль може намагатись вмовити американців не повертатись в ядерну угоду,

– сказав Фараджаллах.

Що відомо про ядерну угоду Ірану та США? У 2015 році Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США та Франція погодили Спільний всеосяжний план дій (СВПД), в якому мовилося про скасування санкцій щодо Ірану.



Тегеран взяв на себе низку зобов'язань в атомній сфері. Проте у 2018 році з СВПД вийшли США. Згодом Іран оголосив про скорочення своїх зобов'язань у межах ядерної угоди.



У лютому 2021 року в Ірані заявили, що готові до переговорів щодо ядерної угоди за умови скасування санкцій США.

Ймовірність причетності до атаки в Ірані Ізраїлю

Журналіст припустив, що офіційну заяву від Ізраїлю щодо інциденту на ядерному об'єкті в Ірані потрібно почекати декілька днів.

11 квітня на ядерному об'єкті в Ірані стався збій у системі розподілу енергії. Влада Ірану заявила , що це був терористичний акт. Згодом з'явилась інформація, що до аварії може бути причетна розвідка Ізраїлю "Моссад".

"Зазвичай Ізраїль одразу не визнає нічого, вони спочатку переконуються, що операція дійсно пройшла успішно", – сказав Мохаммад Фараджаллах. Він додав, що Ізраїль ніколи не бере на себе відповідальність за операції, щоб з ними не можна було офіційно судитись.

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