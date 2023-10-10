Зараз не важливо, хто винен: до чого може дійти відповідь Ізраїля на агресію ХАМАС

Не секрет, що багато аналітиків вважають, що задля ефективної атаки на Ізраїль ХАМАС залучився підтримкою Ірану. Не виключено, що Тель-Авів може підготувати Тегерану неприємну відповідь.

Такою думкою із 24 Каналом поділився російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він вважає, що на час бойових дій всі сварки всередині Ізраїлю припиняться, адже країна готується рішуче відповісти на агресію.

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Що буде з Ізраїлем

Внаслідок нападу ХАМАС Ізраїль зазнав приниження своєї військової могутності. Тому неважливо, кого звинуватять у цій поразці, адже зусилля ізраїльтян будуть зосереджені в першу чергу на те, щоб відповісти на це приниження.

"Єдиною гідною відповіддю на ляпас Ірану (завданий Ізраїлю – 24 Канал) може стати лише ліквідація іранського ядерного потенціалу, про необхідність якої давно і переконано говорить Нетаньяху. Інакше Ізраїль на Близькому Сході просто не зрозуміють", – припустив російський публіцист.

Андрій Піонтковський про атаку ХАМАС на Ізраїль: дивіться відео

Раніше сусіди Ізраїлю боялися його військової могутності, вважаючи ЦАХАЛ однією з найсильніших армій світу (за версією Global Fire Power – 18 місце у світі, одразу після Ірану). Але внаслідок проникнення на свою територію близько 1000 бойовиків, репутація Ізраїлю в регіоні може впасти.

"Ізраїлю як державі значно важливіше зараз відповісти своїм противникам (рішучими діями – 24 Канал), аніж влаштовувати сварки з приводу "хто винен". Цікаво, що й 50 років тому, під час війни Судного дня ізраїльське суспільство також розпочало шукати винних лише після перемоги, а не під час важких боїв", – наголосив Піонтковський.

Яка ситуація в Ізраїлі зараз

Внаслідок бойових дій та обстрілів у війні між Ізраїлем та ХАМАС загинуло понад 1000 ізраїльтян. Водночас від авіаударів по Сектору Газі загинуло понад 700 палестинців. Також сили оборони Ізраїлю стверджують, що ліквідувати 1500 бойовиків ХАМАС, що проникли на територію країни.

Водночас ізраїльські посадовці натякають, що готуються до наземної операції в Секторі Гази з метою повалення там влади ХАМАС. Однак такі дії ще суттєвіше збільшать кількість загиблих з обох боків, а чи принесуть вони мир у Ізраїль, достеменно не відомо.

Попри оголошення воєнного стану, Ізраїль не скасував авіаперельотів з аеропорту Тель-Авіва. Однак через те, що раніше по місту прилетіло кількасот ракет, деякі авіаперевізники тимчасово не здійснюють рейсів. Натомість окремі країни намагаються евакуювати своїх громадян з Ізраїлю.