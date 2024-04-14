Де розташований Ізраїль та Іран і яка між ними відстань: показуємо на карті

Увечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль. Як заявляє Тегеран, ця атака – відповідь на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня.

За заявами Ізраїлю, їм вдалося перехопити переважну більшість з понад 200 безпілотників і ракет, запущених Іраном. Зі слів представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, Іран застосував 170 безпілотників, і жоден з них не увійшов в ізраїльський повітряний простір.

Дивіться також Можуть ухвалити допомогу для України заодно: у США готуються голосувати за підтримку Ізраїлю

Де розташовуються Ізраїль та Іран

У суботній вечір Іран здійснив велику комбіновану повітряну атаку на Ізраїль. Напередодні неділі, близько другої години ранку за місцевим часом, сирени повітряної тривоги пролунали на величезній території південного Ізраїлю, Західного берега та Голанських висот.

Уряд також вислав попередження про ракетну загрозу в пустелі Негев, де розташовані кілька військових баз.

У заяві, яка була трансльована державним телебаченням, Корпус вартових революції Ірану повідомив, що вони випустили "десятки безпілотників і ракет" з Ірану в бік Ізраїлю як відповідь на дії "сіоністського режиму".

Де розташований Ізраїль: дивіться на карті

Контрадмірал Даніель Хагарі заявив на ранковій пресконференції в неділю, що удари Ірану завдали несуттєвої шкоди одній з ізраїльських військових баз, не уточнивши подробиць. За словами військового, армія оборони Ізраїлю готова відбити будь-яку нову хвилю атак.

Де розташований Іран: дивіться на карті

Відстань від кордону Ірану до Ізраїлю становить близько 1200 кілометрів, а між країнами розташована територія Іраку та Йорданії. Саме тому дронам, випущеним із території Ірану, потрібно летіти близько 9 годин, а балістичним ракетам 10 – 12 хвилин.

Відомо, що Іран випускав ракети та дрони з Лівану, Ірану, Сирії, Ємену та Іраку.

Атака Ірану на Ізраїль: останні новини