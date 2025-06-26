"Для нас це дуже важливо": конфлікт на Близькому Сході може обернутися позитивом для України

Президент США Дональд Трамп рішуче взявся допомогти Ізраїлю у протистоянні з Іраном. Фокус його уваги змістився з України, що може викликати певні побоювання.

Політолог-міжнародник Ярослав Божко в етері 24 Каналу пояснив, як загострення на Близькому Сході може вплинути на Україну, і чому насправді ситуація може навіть обернутися позитивом для Києва.

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Чи загрожує війна на Близькому Сході Україні

Конгресмен-республіканець Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за врегулювання війни між Іраном та Ізраїлем. Хоч насправді ситуація на Близькому Сході досі є дещо хиткою. Втім Трамп справді приділяє багато уваги цьому конфлікту, США навіть безпосередньо допомогли Ізраїлю, вдаривши ракетами Tomahawk по ядерних об'єктах Ірану.

Усе це для України може виглядати так, ніби Дональд Трамп й узагалі відмовився брати участь у врегулюванні війни проти Росії. Проте не все так однозначно.

Історія на Близькому Сході насправді не є проблемною для України. Попри все США не планують надавати нам безоплатну військову допомогу, її лише продаватимуть – це вже обговорюють. А продавати нам її будуть незалежно від ситуації на Близькому Сході. Втім для України дуже важливо, що загроза військового вторгнення в Іран змушує його накопичувати зброю, замість того, щоб продавати у Росію. Для нас це має значення,

– зауважив Ярослав Божко.

Тож, додав політолог, для України є позитивним той факт, що Іран не почуватиметься у повній безпеці, як це було раніше. Ба більше, удари по іранських ядерній програмі, хоч і не зупиняють її, проте дають зрозуміти, що такий сценарій може повторитися і в майбутньому та стати кризовим.

"Для України тут немає суттєвих загроз, хоча ми справді говоримо про таку річ як увага до українських питань. Та ще з початку року ми бачили таку зміну пріоритетів, де США менше готові допомагати, намагаючись вийти у позицію арбітра", – пояснив політолог.

До того ж США залишили Україну у становищі, де Європа стає нашим головним союзником. Очевидно, що Євросоюз не постачатиме зброю до Ізраїлю, як це роблять Сполучені Штати. Отже, у цій ситуації не буде конкуренції за поставки озброєння чи боєприпаси.

Цікаво додати, що після того, як Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню на Близькому Сході, Іран та Ізраїль ще обмінялися хвилею ударів. Проте згодом як Іран, так і Ізраїль оголосили про свою перемогу.