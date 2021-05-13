Ізраїль має право захищатися, – Байден поговорив телефоном із Нетаньяху

Президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Це сталося увечері 12 травня на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

Під час розмови політики обговорили дії ХАМАС та реакцію Ізраїлю. Байден при цьому заявив, що Ізраїль, безумовно, має право захищатися. Але ситуацію треба врегулювати оперативно.

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Байден і Нетаньяху поговорили телефоном: головне про розмову

Глава Білого дому Джо Байден у розмові 12 травня телефоном з очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху висловив сподівання, що травневий палестино-ізраїльський конфлікт невдовзі врегулюють.

Сподіваюся, це закінчиться. Причому краще, щоб це відбулося раніше, а не пізніше. У поточній ситуації Ізраїль має право захищатися,

– сказав Байден.

Головні меседжі Байдена щодо ситуації в Ізраїлі:

США засуджують "ракетні обстріли ХАМАС і інших терористичних груп" по Єрусалиму і Тель-Авіву.

І непохитно підтримують законне право Ізраїлю захищати себе і свій народ.

Також Байден пообіцяв підтримку США на шляху до відновлення спокою у регіоні.

Окремо у повідомленні Білого дому вказано, що:

США тримають постійний контакт із країнами регіону.

Головно мовиться про Єгипет, Йорданію, Катар і офіційних осіб Палестини.

Безпосередній "особистий зв'язок" також США будуть підтримувати з Ізраїлем "найближчими днями".

Збройна криза в Ізраїлі у травні 2021: що слід знати

7 травня, в останній день Рамадану, в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. 10 травня вони поновилися ще агресивніше на Храмовій горі. Відомо про сотні постраждалих.

між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. 10 травня вони поновилися ще агресивніше на Храмовій горі. Відомо про сотні постраждалих. Того ж дня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили ракети. І далі протягом трьох діб обстріли не припинялися. Ізраіль у відповідь завдав збройних ударів по палестинських територіях.

І далі протягом трьох діб обстріли не припинялися. Ізраіль у відповідь завдав збройних ударів по палестинських територіях. Загалом за цей час у небо злетіли кілька сотень ракет. У місті Лод, розташованому за 20 кілометрів від Тель-Авіву, після зіткнень між арабськими та єврейськими жителями оголосили надзвичайний стан.

До слова, таку ж позицію невдовзі перед цим висловив і держсекретар США Ентоні Блінкен, який також спілкувався з Біньяміном Нетаньягу 12 травня.

Цікаво, що раніше цього ж дня Трамп звинуватив Байдена в "слабкості та відсутності підтримки Ізраїлю"