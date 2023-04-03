Напруга зростає: ймовірно, Ізраїль збив літак, що летів із Сирії та начебто не становив загрози
Джерело:Reuters
В Єрусалимі запевняють, що збили літак, який, ймовірно, вилетів з боку Сирії. Західні аналітики переконані, що градус напруги в регіоні зростає.
У неділю, 2 квітня, міжнародні світові ЗМІ написали, що, ймовірно, армія Ізраїлю збила літаки, які летіли з Сирії. Очевидно, це не сприяє мирному врегулюванню і без того напружених відносин між Єрусалимом і Дамаском.
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Збитий літак не був загрозливим
Як зазначили в Reuters з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), збитий літак на жодному етапі свого польоту не становив загрози.
Ізраїль протягом багатьох років здійснював напади на ті, що він описав як пов'язані з Іраном цілі в Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, лише в березні Ізраїль завдав шість ударів по території Сирії,
– також нагадали аналітики.
Що потрібно знати про ізраїльсько-сирійські відносини
Власне, Сирія ніколи не визнавала існування Ізраїлю. До того ж досі Дамаск не приймає ізраїльські паспорти для в'їзду до Сирії.
Джерело: Вікіпедія
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Ізраїль посилює оборону
Наостанок зазначимо, що не так давно Ізраїль запустив свій новітній розвідувальний супутник Ofek-13 з авіабази Пальмахім, що на узбережжі Середземного моря. Важливо, що ця подія стала першим за майже три роки запуском ізраїльського супутника-розвідника.
Як заявляють експерти, у такий спосіб Єрусалим посилює свою космічну оборону та тлі можливо ескалації війни з Іраном та іншими країнами в регіоні.