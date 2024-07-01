Днями стало відомо, що Україна, США та Ізраїль, ймовірно, ведуть переговори щодо того, щоб Тель-Авів передав Києву декілька систем Patriot. Після цієї інформації із Росії уже традиційно полилися погрози.

На чутки про передачу Україні Patriot відреагував постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя, передає 24 Канал. До слова, йдеться про 8 систем, які якраз виводять з використання в Ізраїлі, оскільки, там виготовляють власні ППО.

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У Росії погрожують "політичними наслідками"

Васілій Небезя після новин про передачу Тель-Авівом систем Patriot взявся погрожувати світу. Він заявив про "політичні наслідки".

Можливе відправлення Ізраїлем систем ППО Patriot Україні "може мати певні політичні наслідки",

– цитують його пропагандистські ЗМІ.

До слова, від початку війни з ХАМАСом Ізраїль жодного разу не використовував наданих США систем Patriot. "Там є власні набагато ефективніші засоби протиповітряної оборони", – розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер 24 Каналу.

Він також додав, що військові потужності Ізраїлю надзвичайно масштабні, але постачати свою зброю Україні там ще не готові. А тому, за словами Цві Зільбера, Штати намагаються переконати Тель-Авів у тому, що Росія за підтримку України не чинитиме нічого проти Ізраїлю.