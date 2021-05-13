Готують масштабну наземну операцію: Ізраїль направляє додаткові війська на вулиці

У Міноборони Ізраїля вирішили направити додаткові сили в охоплені заворушеннями міста. Призвали близько 7 тисяч співробітників внутрішніх військ.

Міністр оборони країни Бенні Ганц розпорядився перекинутися у критичні точки кілька батальйонів прикордонної поліції та резервістів.

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Ми перебуваємо у надзвичайному стані і зараз необхідна масована відповідь наземних військ,

– сказав він.

Водночас глава Міноборони підкреслив, що жоден солдат збройних сил Ізраїлю не братиме участь у поліцейській операції.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців, які виступали проти рішення ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.

7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Через це влада Ізраїлю навіть закрила це місце. 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про можливість виселення палестинців.

Ракетні удари між Ізраїлем та Сектором Гази продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону тисячі ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.