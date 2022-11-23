У Єрусалимі на двох автобусних станціях пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі

На в'їздах до Єрусалиму в годину пік пролунали вибухи. Перший вибух стався у західній частині міста, другий – у північній. Бомби заклали на автобусних станціях.

Перший вибух пролунав близько 7 ранку на в'їзді до Єрусалиму зранку 23 листопада, біля Центрального автовокзалу в районі Рамот.

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Одна з бомб була закладена в сумці

Ізраїльська поліція заявила, що вибух біля центрального автовокзалу, ймовірно, був викликаний бомбою, закладеною в сумці біля автобуса. Після вибуху автобус був зрешечений дірками, що свідчать про розліт уламків.

Ще один вибух пролунав близько 7:30 біля перехрестя Рамот у північній частині Єрусалиму. Свідки розповіли, що незадовго до вибуху помітили сумку, яка висіла на стіні, хоча ці твердження ще не підтвердились. Одне місцеве ЗМІ повідомляє, що за попередніми даними причиною вибуху став пристрій, встановлений на мотоциклі поряд з автобусною зупинкою.

Згодом поліція розповіла, що два вибухи в Єрусалимі були спричинені майже ідентичними вибуховими пристроями, які були підірвані дистанційно. Вибухівки були забиті цвяхами, щоб збільшити кількість жертв.

Відео з місця події:

У мережі з'явилося відео з першим вибухом на в'їзді в Єрусалим.

Шосе Route 1, яка є головною артерією столиці, була закрита для транспорту з боку Тель-Авіва. Служби безпеки прочісують місцевість, намагаючись знайти підозрюваних, причетних до вибуху.

Міністр громадської безпеки Омер Барлєв поговорив з начальником поліції й збирається відвідати місця терактів.

Що відомо про постраждалих

Загалом від вибухів у Єрусалимі постраждали 26 людей. Внаслідок теракту загинув 16-річний Ар'є Шупак.

Фото з місця терактів у Єрусалимі: