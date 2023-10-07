Атакували кілька годин: Ізраїль стверджує, що ХАМАС по країні випустили понад 2200 ракет

Зранку 7 жовтня ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю. За наявними даними, впродовж кількох годин бойовики Сектору Гази випустили кілька тисяч ракет.

Власне, ракетний удар по півдню та центру Ізраїлю ХАМАС почав завдавати о 06:30. Атака не вщухала впродовж кількох годин.

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Випустили тисячі ракет

Детальніше про атаку розповів речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніел Хагарі. Він повідомив журналістам, що з 06:30 ранку бойовики випустили по Ізраїлю понад 2 200 ракет.

Речник додав, що терористи ХАМАС проникали на територію країни з суші, моря та повітря. Повідомлялося про щонайменше сім місць бойових зіткнень між терористами ХАМАС та військами ЦАХАЛ.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху зробив невдовзі першу публічну заяву, яка стосується масованої атаки ХАМАС. Він наголосив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо,

– наголосив він.

Він додав, що "ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав". Публічно прем'єр виступив через п'ять годин після початку масованої атаки по Ізраїлю.

За наявною інформацією, станом на 11:45 7 жовтня відомо про кількох загиблих і майже 300 поранених. У лікарнях країни просять людей приходити та здавати кров.

Звернімо увагу, що в МЗС звернулися до українців, котрі перебувають зараз в Ізраїлі. Їх закликають бути пильними та слідкувати за подіями всередині країни.

Серед постраждалих українців немає