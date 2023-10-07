До українців у Ізраїлі звернулися через атаку ХАМАС

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль зранку 7 жовтня. Вони випустили по країні кілька тисяч ракет. До українців, котрі перебувають в країні, звернулися з важливим оголошенням.

Його зробили у Міністерстві закордонних справ. У відомстві закликають українців в Ізраїлі зберігати пильність й уважно слідкувати за повідомленнями від місцевих компетентних органів.

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Закликають бути пильними

Прислухатися до відповідних повідомлень необхідно, щоб підвищити рівень обізнаності щодо власної безпеки.

У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади,

– кажуть у міністерстві.

Якщо ви перебуваєте у населених пунктах, розташованих поблизу Сектора Гази, необхідно відразу ж перейти до укриття, коли вмикають сигнал повітряної тривоги.

Щоб отримати додаткову інформацію, рекомендують слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю за цим посиланням.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, зверніться до Посольства України в Ізраїлі за номером екстреного зв'язку: +972-546-676-782. Також можна зателефонувати до української дипломатичної установи в місті Рамалла за номером: +972-59-823-93-99.

Речник МЗС України Олег Ніколенко додав, що вже створений оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Станом на 11:43 7 жовтня повідомляють:

Внаслідок бойових дій серед постраждалих громадян України немає.

Українське посольство перебуває на постійному контакті з владою Ізраїлю, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

Також українцям рекомендують утримуватися від відвідування центральних і південних районів країни.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль перебуває у стані війни. За його словами, Сектор Гази "заплатить" за напад, який він скоїв 7 жовтня.

На цьому він наголосив після масованого ракетного удару, якого по країні зранку завдали бойовики ХАМАС. За наявними даними, по Ізраїлю випустили тисячі ракет з 06:30.