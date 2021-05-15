Ізраїль обстріляв багатоповерхівку в Секторі Гази: там були офіси світових ЗМІ – відео

Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Цього разу ракети потрапили у багатоповерхівку, де були офіси світових ЗМІ та інших компаній.

Як пише видання, ізраїльська армія попередила про авіаудар та дала людям годину на евакуацію.

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Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази

Ізраїльтяни завдали удар по вежі "Аль-Джаля", де розміщувалися офіси Associated Press, Al Jazeera та інших компаній. Військові випустили по багатоповерхівці одразу 4 ракети.

Зауважимо, що це вже четверта висотна будівля у Секторі Гази, яка постраждала від ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються як офіси, штаби або склади озброєнь палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

12 травня ракети Ізраїлю поцілили у багатоповерховий будинок у Секторі Гази. Конструкція не витримала і завалилася на бік. Аби попередити цивільне населення, Військово-повітряні сили Ізраїлю випустили 5 попереджувальних ракет з безпілотника.

Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази: дивіться відео

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