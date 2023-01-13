Ізраїль передасть Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони

13 січня 2023, 15:49
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Джерело:

Укрінформ

Офіційні особи Ізраїлю нещадавно заявили, що будуть на "правильному боці історії". Відтак вже у п'ятницю, 13 січня, з'явилась інформація про передачу Україні сучасних технологій, які допоможуть у війні.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він заявив, що ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

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Робота вже триває

Корнійчук додав, що вже триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю,
– сказав посол.

Нагадаємо, що очільник МЗС Ізраїлю спілкувався з Лавровим. У США зазначили, що у цьому немає нічого поганого. Навпаки Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.

Як відреагували в Україні

  • Посол України в Ізраїлі розкритикував нового очільника МЗС Ізраїлю за те, що він провів розмову з очільником МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.
  • Це вперше з початку повномасштабної війни, коли міністр закордонних справ близькосхідної країни спілкувався з російським колегою.
  • Євген Корнійчук натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. Також він додав, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".
  • За його словами, розмова Коена з Лавровим, яка відбулася 3 січня, може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що немає жодних змін.
  • Додамо, що Ізраїль з першого дня війни сказав, що підтримує Україну, виступає проти війни, засуджує російську агресію проти України. Також країна активно допомагає Україні, насамперед у галузі охорони здоров'я.
Автор: Анна Романюк