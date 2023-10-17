Головний американський генерал прибув до Ізраїлю з неоголошеною поїздкою

Високопоставлений генерал США Майкл Курілла прибув до Ізраїлю. Він приїхав з неоголошеним візитом.

Генерал США приїхав в Ізраїль для переговорів з ЦАХАЛ. Також він окреслить військову підтримку США країні.

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Головний генерал США прибув до Ізраїлю

Так, генерал США Майкл Курілла, який очолює центральне військове командування і контролює американські сили на Близькому Сході, здійснив неоголошений візит до Ізраїлю.

Я тут, щоб переконатися, що Ізраїль має те, що йому потрібно для захисту, особливо зосереджуючись на тому, щоб уникнути розширення конфлікту іншими сторонами,

– заявив Курілла.

Він має зустрітися з військовим керівництвом Ізраїлю та окреслити військову підтримку США державі.

В Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що генерал вранці 17 жовтня приземлився в Ізраїлі. У рамках свого візиту він зустрінеться з начальником Генштабу та проведе спільну оцінку ситуації з ним та міністром оборони.

Байден відвідає Ізраїль

До речі, американський президент Джо Байден також планує відвідати Ізраїль. Візит відбудеться 18 жовтня.

Під час свого візиту Байден "почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі".

Зауважимо, що нещодавно Володимир Зеленський попросив приїхати до Ізраїлю на знак підтримки, однак його прохання відхилили. Відмову пояснили "неслушним" для візиту часом.