Ізраїль призначив нового посла в Україні

Уряд Ізраїлю призначив Михайла Бродського на посаду посла в Україні. Відповідне рішення схвалили у неділю, 20 червня.

Дипломат прийде на зміну Йоеля Ліона, який працював у нашій державі протягом останніх 3 років.

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Сьогодні (20 червня 2021 року – 24 канал) уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду посла в Україні,

– написав Михайло Бродський.

Варто зазначити, що кандидатуру Михайла Бродського погодили ще у листопаді 2020 року.