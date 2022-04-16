Ізраїль призупинив передачу РПЦ комплексу біля храму Гробу Господнього

Війна Росії проти України поставила на паузу передачу Олександрівського подвір'я Російській православній церкві. Сам комплекс розташований поблизу храму Гробу Господнього.

Як зазначив глава Імператорського православного палестинського товариства Сергій Степанишин, наразі ведеться боротьба за повернення Олександрівського подвір'я.

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Комплекс розташований біля храму Гробу Господнього

Це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною,

– зазначив він.

Сергій Степанишин вважає, що в цю ситуацію повинен особисто втрутитися президент Росії Володимир Путін.

Олександрівське подвір'я розташоване в Старому Єрусалимі. Відстань від нього до Голгофи не перевищує 70 метрів. Саму ж землю ще у 1859 році викупив російський імператор Олександр ІІІ. А комплекс на ній з'явився у кінці XIX століття.

Тим часом секретар РНБО Олександр Данілов прокоментував можливе закриття Московського патріархату в Україні. Він переконаний, що їх "саме життя закриє". Про це свідчить також і думка українців. Уже 51% наших земляків погоджується з тим, що МП необхідно ліквідувати в країні.

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