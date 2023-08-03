Ізраїльська ППО "Праща Давида" вперше покине країну: США дозволили її продаж члену ЄС і НАТО

Ізраїль отримав від США дозвіл на продаж системи ППО "Праща Давида". Її захотіла придбати одна з країн-членів НАТО та ЄС.

Оскільки "Праща Давида" – спільна розробка Ізраїля та США, то від останніх потрібно було отримати дозвіл. Вашингтон дав "зелене світло", а це означає, що систему ППО відправлять за кордон.

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Уперше "Праща Давида" покидає Ізраїль

Зауважимо, що висловила бажання придбати цю систему ППО Фінляндія. Оскільки США дозволили, то ми спостерігаємо, як твориться новітня історія озброєння. Адже це вперше "Праща Давида" покидає країну та вирушає за кордон, щоб захищати іншу державу.

Звернімо увагу на те, що Фінляндія заявила про те, що прагне придбати "Пращу Давида" ще у квітні 2023 року. Зробила це країна наступного дня після того, як стала членом НАТО.

Очікується, що Фінляндія та Ізраїль найближчими днями підпишуть угоду. Її вартість – близько 316 мільйонів євро.

Що відомо про "Пращу Давида"

Це система ППО, яку виготовила компанія Rafael Advanced Defense Systems. Вона здатна перехоплювати ракети та снаряди. А робить вона це на відстані до 300 кілометрів.

Відомо, що Ізраїль використовує її з 2017 року. Вона слугує системою середнього рівня у межах комплексу ПРО.

Вона слугує системою середнього рівня у межах комплексу ПРО. Уперше її успішно застосували у травні 2023 року. Її застосовували під час контртерористичної операції "Щит і стріла".

Тим часом Україна на крок ближче до отримання F-16. Глава держави розповів, коли навчання розпочнуть наші військові.

Коли стартують навчання на F-16

Володимир Зеленський зустрівся із послами 2 серпня. Під час спілкування з ними, він анонсував початок навчання наших пілотів на винищувачах західного зразка.

F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів,

– наголосив президент.

Він додав, що наразі слід працювати на всі 100% з державами, які:

мають ці літаки,

зможуть після навчання передати їх Україні.

Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни мовиться,

– підсумував глава держави.

Зауважимо, що Україна може отримати F-16 навесні 2024 року. Також існує припущення, що західні винищувачі можуть прибути швидше. За найкращих умов – наприкінці цього року.