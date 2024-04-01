Ізраїль атакував резиденцію високопоставлених військових Ірану у Сирії: там міг загинути генерал

Ізраїль 1 квітня завдав удару по резиденції високопоставлених іранських військових у Сирії. Місце розташування було у посольстві Ірану в Сирії

За даними ЗМІ, серед загиблих може бути іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді. Попередньо відомо про загибель від 6 до 8 осіб.

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Ізраїль вдарив по резиденції іранських офіцерів у Сирії

В іранських ЗМІ зазначили, що пов'язана з посольством Ірану в Сирії резиденція була місцем проживання та відпочинку низки послів, радників і військових діячів Ірану та Лівану. Військовий аналітик Ігаль Левін наголосив, що серед загиблих навіть може бути іранський генерал.

Іранці заявляють, що серед ліквідованих під час сьогоднішнього удару в Дамаску іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, високопоставлений військовий діяч Корпусу вартових ісламської революції,

– написав офіцер Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль вдарив по місцю розташуванню іранських військових офіцерів у Сирії / Фото з соцмереж

Аналітик наголосив, що разом з іранським генералом "задвохсотилися" ще й кілька іранських дипломатів, адже резиденція була розташована у посольстві Ірану в Сирії. У видання Times of Israel повідомили, що авіаудари відбулися по муніципалітету Меззе в районі Дамаска у Сирії.

Згодом Міністерство оборони Сирії виступило з офіційною заявою, в якій підтвердило удар по будівлі іранського консульства в Дамаску близько 17:00 за місцевим часом. За даними очевидців, від будівлі "залишилася лише хвіртка".

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"Цей напад призвів до руйнування всієї будівлі, а також до мученицької смерті та поранень усіх людей, які перебували всередині", – заявили у сирійському міністерстві.

За даними видання Euronews, посол Ірану Хосейн Акбарі засудив дії Ізраїлю і заявив, що загинуло щонайменше сім людей. Крім того, він зазначив, що рятувальні служби все ще шукають інші тіла під завалами. Крім того, було поранено двох поліцейських, які охороняли будівлю.

Водночас державне інформаційне агентство SANA з посиланням на неназване військове джерело повідомило, що будівлю в районі Маззе, що суворо охороняється, зрівняли з землею.

Варто зазначити, що наразі іранська сторона офіційно поки не підтверджувала ліквідацію генерала Мохаммеда Реза Захеді.