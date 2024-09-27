У ЦАХАЛ заявили про удар по головному штабу "Хезболли" у Бейруті

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по центральній штаб-квартирі "Хезболли", розташованій в центрі Бейрута. Це четвертий удар ЦАХАЛ по столиці Лівану за майже рік після початку конфлікту.

Про цю ситуацію сьогодні, 27 вересня. повідомило видання The Times of Israel. ЗМІ пишуть, що наразі там зруйновано щонайменше чотири будівлі та багато постраждалих.

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Ізраїль вдарив по столиці Лівану

Прессекретар ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті. За його словами, жодних змін в інструкції для ізраїльських цивільних осіб немає.

Усіх подробиць удару контрадмірал поки не розкрив. Водночас мережею ширяться кадри, на яких у небі над Бейрутом видно багато чорного диму. Попередня атака на столицю Лівану сталася лише кілька днів тому, 24 вересня.

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За останні тижні Ізраїль ліквідував більшу частину найвищого керівництва терористичної групи Хезболла. Як повідомили джерела в ізраїльських ЗМІ, наразі Ізраїль перевіряє, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичної групи в Бейруті.

ЗМІ пишуть, що ціллю ізраїльського удару по Бейруту був лідер "Хезболли", він,за попередніми даними, живий.

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Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по столиці Лівану 24 вересня. Авіаудар припав на будинок у районі Гобейрі. Тим часом рятувальники, пов'язані з Хезболлою, повідомляють, що внаслідок цього удару загинули троє людей. Їхні особи не встановлені.