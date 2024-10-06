Ізраїль завдав серії ударів по Бейруту: ЦАХАЛ заявила про атаку на об'єкти "Хезболли"

Напруга на Близькому Сході зростає, ВПС Ізраїлю завдають чергових точкових ударів по столиці Лівану, Бейруту. Незадовго до цього у ЦАХАЛ виступили із заявою про наміри щодо знищення об'єктів "Хезболли".

Про це повідомляє The Times of Israel. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про авіаудари в районі, де розташовані щонайменше 3 об'єкти ліванського терористичного угруповання.

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Ізраїль завдав низки авіаударів по об'єктах "Хезболли" у Бейруті

За даними ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю звернулася до цивільного населення у столиці Лівану із закликом евакуюватися перед авіаударами по південному передмісті Бейрута, відомому як Дахія, де розташовані об'єкти угрупування "Хезболла".

Після цього ліванські ЗМІ почали оприлюднювати кадри обстрілу з боку ВПС Ізраїлю.

У Бейруті лунають вибухи: дивіться відео

У ЦАХАЛ невдовзі підтвердили інформацію про те, що ізраїльські військові завдають ударів по вищезгаданих об'єктах.

Столиця Лівану перебуває під авіаударом: дивіться відео

Станом на зараз жодних деталей стосовно наслідків ударів з боку Ізраїлю оприлюднено не було.

ВПС Ізраїлю атакують передмістя Бейрута: дивіться відео

Зауважимо, що це далеко не вперше Бейрут опиняється під обстрілами ЦАХАЛ. Під час попередніх ударів Ізраїлю вдалося ліквідувати низку командирів терористичного угрупування.

Ізраїль завдає ударів по столиці Лівану: дивіться відео

До слова, вже зазначалося, що також у Тель-Авіві готують відповідь Ірану за обстріл 1 жовтня. Наразі ЗМІ повідомляють, що Йорданія вже отримала попередження про напад Ізраїлю на Іран найближчими годинами.

Відомо, що 7 жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог проведе меморіальну службу в Сдероті – одному з міст, яке найбільше постраждало під час нападу бойовиків ХАМАС, – на тлі побоювань, що річниця може спричинити нові напади на громадян Ізраїлю.

Нагадаємо, що 30 вересня Ізраїль оголосив про початок обмеженої наземної операції у Лівані. Мета цієї операції – дозволити десяткам тисяч ізраїльтянам повернутися додому після того, як бомбардування "Хезболлою", які почалися 8 жовтня 2023 року, змусили їх евакуюватися з півночі країни.