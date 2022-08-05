Ізраїль завдав авіударів по сектору Газа: імовірно, ліквідовано керівника "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сектору Газа. Повідомляють, що вбили високопоставленого представника організації "Ісламський джихад".

Перед тим міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц попередив, що Ізраїль вживатиме заходів, якщо "Хізбалла" не припинить атаки. Нагадаємо, терористи з "Хізбалли" кілька днів погрожують нападом у відповідь на арешт свого лідера Басама Сааді.

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Загиблі та поранені

У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Гази загинули щонайменше семеро людей. Зокрема, 5-річна дівчинка. Ще 40 людей зазнали поранення.

Також ліквідували керівника "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі. У радіусі 80 кілометрів від сектора оголосили "особливу ситуацію". Цей режим використовують для надання владі більших повноважень щодо захисту цивільного населення.

У мережі публікують відео з наслілками влучань. Над багатоповерхівкою піднявся величезний стовп диму.

Що цьому передувало

Терористи "Хізбалли" перекрили дороги та ізолювали палестинське населення в прикордонних районах. Тисячі палестинців не можуть скористатися закритим пунктом пропуску "Ерез".

Тому у Міноборони Ізраїлю попередили, що їх час обмежений, а загрозу усунуть.

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