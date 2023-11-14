Ізраїль програє інформаційну війну: як змінюється ситуація на Близькому Сході

Іран використовує проксі-сили для того, щоб максимально розхитати ситуацію в Ізраїлі. Зокрема, руками ХАМАС, хоче завдати максимальної шкоди країні.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що для Ірану Ізраїль є стратегічним ворогом. Тому палестинських бойовиків використовують для того, щоб знищити частину Збройних сил Ізраїлю, підірвати економіку.

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Світ змінює своє ставлення до Ізраїлю

Уже зараз можна констатувати, що Іран досягнув певних цілей, зокрема змінив думку частини людей щодо Ізраїлю. Якщо бойові дії в Секторі Гази не завершаться, то не варто відкидати, що навіть громадяни країн, які дуже віддалені від цього конфлікту й мали нейтральну позицію, можуть її змінити. Пропаганда ХАМАС ефективно працює.

Змінилося ставлення до дій Ізраїлю й інформаційний порядок денний навколо цієї війни. Судячи з усього, в інформаційній війні Ізраїль повільно програє. У багатьох країнах світу громадська думка міняється не в його бік,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Щобільше, Іран дуже уважно спостерігає за технологіями, які використовує Ізраїль, за веденням бойових дій, їхньою тактикою і стратегією. Навіть камери, які ми бачимо на формі ХАМАС, використовують для збору інформації та для створення вигідної картинки.

Крім цього, Іран здобув певний внутрішньополітичний успіх. Адже Ізраїль ще нескоро зможе побудувати нормальні взаємини та співпрацю з окремими країнами регіону.

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