Це нелюди: посол Ізраїлю в Україні назвав цілі ХАМАС та Ірану у війні
Війна між Ізраїлем та ХАМАС триває. Ситуація в Секторі Гази ускладнюється з кожним днем і усе через цинічну ціль терористів. Виправдання діям бойовиків ХАМАС немає.
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів 24 Каналу, чого намагаються досягнути терористи в Ізраїлі. На жаль, як і російські загарбники, вони не гребують нічим для цинічної мети.
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Головна ціль ХАМАС
Президент США Джо Байден заявив, що мета ХАМАС – це знищення євреїв, а тому таким вчинкам не може бути виправдання. Водночас, додав Байден, ХАМАС не представляє інтереси усіх мешканців Палестини.
З цим погоджується і посол Ізраїлю в Україні.
У ХАМАС завжди одна ціль – знищили Ізраїль, знищити євреїв. Ви бачили, які звірства і теракти вони вчиняли. Це нелюди,
– наголосив Міхаель Бродський.
Однак є режими, які підтримують дії ХАМАС. Зокрема, мовиться про іранський режим. Крім того, що Іран також не приховує намірів знищити Ізраїль, він також не хотів допустити налагодження дипломатичних стосунків з Саудівською Аравією.
"Загалом вони хотіли дестабілізувати ситуацію на Ближньому Сході, розв'язавши там повномасштабну війну. І власне, вплинути на все те, що відбувається у світі, бо сьогодні усе взаємопов'язано", – пояснив посол Ізраїлю.
Як і ситуація в Україні впливає на Ближній Схід, так і навпаки – ситуація на Ближньому Сході впливає на війну в Україні, Європу і Сполучені Штати Америки.
Міхаель Бродський про мету ХАМАС у війні проти Ізраїлю: дивитись відео
Гуманітарна ситуація в Секторі Гази
Як і Джо Байден, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що варто розмежовувати палестинський народ і бойовиків ХАМАС. Тож Палестинську адміністрацію планують й надалі фінансово підтримувати у Євросоюзі.
Ми обговорюємо це з Європейським Союзом і зробимо все, щоб кошти, якщо їх направлять, будуть використані лише на гуманітарні цілі. Ми розуміємо, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази ставатиме все складнішою, але й розуміємо, хто у цьому винен,
– зауважив Бродський.
ХАМАС, який фактично тримає в заручниках 2 мільйони жителів Сектора Гази, ще й прикривається цими людьми як живим щитом. Тож справді, звинувачення повинні лунати у бік терористів.
Додамо, що за даними місії ООН, більш як 200 тисяч людей вже виїхали з Сектора Гази. Зараз працюють над тим, щоб провести евакуацію іноземців з небезпечної зони. Там проживають й українці.
"Все, що від нас залежить, для того, щоб їх можна було евакуювати, ми зробимо. Щодо евакуації палестинців, які проживають в Секторі Гази, то це питання, які мають вирішувати з Єгиптом", – пояснив посол Ізраїлю.
Якщо Єгипет буде готовий прийняти біженців, кордони для постраждалих можуть відкрити. Очевидно, що кордони Ізраїлю будуть закритими.
Українці намагаються виїхати з Ізраїлю: що відомо
- До Міністерства закордонних справ України надійшло понад 1000 заявок від українців, які хочуть виїхати з Ізраїлю та Сектора Гази. Через скасовані авіарейси близько 700 українців не можуть покинути територію Ізраїлю.
- Крім того, 170 українців хочуть виїхати із Сектора Гази. У МЗС наголосили, що цілодобово опрацьовують звернення наших громадян, які опинились у складному становищі. Водночас провести евакуацію дуже складно через загострення бойових дій.
- Зауважимо, що вже підтверджено загибель трьох українців в Ізраїлі. Як стало відомо 9 жовтня, українським дипломатам вдалось провести рятувальну операцію і вивезти пораненого українського хлопчика з міста Сдерот.