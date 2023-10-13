Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч вдарила по 750 військових об'єктах ХАМАС

За минулу ніч винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по 750 військових об'єктах на півночі Сектора Гази. Зокрема, по підземних тунелях бойовиків ХАМАС.

Також солдати ЦАХАЛ зі спеціального підрозділу обстріляли трьох бойовиків ХАМАС. Це сталося у військовому командному центрі в місті Газа.

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Які об’єкти вночі обстріляв ЦАХАЛ

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ протягом ночі завдав ударів по 750 військових об’єктах, зокрема по підземних тунелях терористів ХАМАС, військових комплексах і постах.

Також було обстріляно склади зброї та резиденції бойовиків, які використовувалися як військові командні центри.

Десятки винищувачів завдали ударів по численних військових об’єктах ХАМАС у Секторі Газа, включаючи 12 військових підрозділів ХАМАС, кожен з яких розташований у багатоповерховій будівлі, яку ХАМАС використовує для терористичних цілей,

– заявили у ЦАХАЛ.

Окрім цього, солдати ЦАХАЛ зі спеціального підрозділу обстріляли трьох бойовиків ХАМАС, які спеціалізуються на мінометному обстрілі в Секторі Газа, звідки снаряди були запущені в бік території Ізраїлю.

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