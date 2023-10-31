Не є другом Ізраїлю: чи може Росія стати миротворцем на Близькому Сході
На ізраїльському телебаченні повідомили, що ХАМАС нібито просуває угоду з Росією щодо звільнення 8 заручників із російським громадянством. Натомість палестинські бойовики начебто просять у країни-агресорки військову допомогу.
Така інформація прозвучала й це треба перевірити, тому наразі повідомлення не варто відкидати. Про це 24 Каналу розповів експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, додавши, що бачення Владіміра Путіна та кремлівської верхівки абсолютно відірване від реальності, тому можливо все, що завгодно.
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Росія підтримала ворогів Ізраїлю
Усім відомо, що країна-агресорка підтримала ХАМАС та зайняла антиізраїльську позицію. Нещодавно під час зустрічі з силовими структурами Путін заявив, що в Україні російська армія нібито веде боротьбу за свободу людства, зокрема й за свободу Палестини.
Зрозуміло, що ця людина повністю відірвана від реальності, в якій ми сьогодні живемо,
– наголосив Аркадій Міл-Ман.
Ізраїль вживає дуже серйозних заходів, щоб звільнити всіх полонених. У руках терористів ХАМАС – 240 заручників, серед них справді є люди з подвійним громадянством – Ізраїлю та Росії.
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Чи може Росія стати "миротворцем" на Близькому Сході
Єдине, що зараз можуть росіяни – це говорити, бо всім давно стало зрозуміло, ким насправді є країна та її президент.
Очевидно, що вона не є другом Ізраїлю, адже підтримала наших ворогів. Відтак ніяких особливих угод бути не може. Щобільше, хто сьогодні готовий довіряти Росії чи Путіну?
– додав експосол.
Наразі першочергове завдання Ізраїлю – звільнення полонених. Нещодавно країна провела локальну спецоперацію та звільнила жінку-військовослужбовця. Її порятунок став великою несподіванкою для ХАМАС. Відтак Ізраїль сподівається, що зможе звільнити усіх своїх громадян.
Ми зобов'язані звільнити ізраїльських заручників. Думаю, Україна нас розуміє, бо теж постійно веде переговори й намагається звільнити своїх людей з російського полону,
– підкреслив Аркадій Міл-Ман.
Напад ХАМАС на Ізраїль: актуальні новини
- Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль завдав удару по табору для біженців на півночі Гази. Палестинці заявляють про щонайменше 50 загиблих, Ізраїль поки не прокоментував ситуацію. Відомо, що цей табір є найбільшим у Секторі Гази. У липні 2023 року там проживало понад 110 тисяч палестинських біженців.
- Удар по Ізраїлю балістичними й крилатими ракетами 31 жовтня завдав Ємен. Свою позицію країна пояснила захистом палестинців. Речник армії Ємену назвав Ізраїль "ворожим угрупуванням", яке нібито дестабілізує регіон.
- Війська ЦАХАЛ почали бої з терористами ХАМАС у великій мережі підземних тунелів. Упродовж доби 30 жовтня об’єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 300 ворожих цілях.