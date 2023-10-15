"Ми бачили тіла з відрубаними руками та ногами": на жертвах атаки ХАМАС виявили сліди тортур
Джерело:Reuters
На тілах загиблих внаслідок атаки палестинських бойовиків ХАМАС виявили сліди тортур. Окрім того, є ознаки зґвалтувань.
Військові судово-медичні групи в Ізраїлі дослідили тіла жертв нападу ХАМАС на громади навколо Сектору Гази. На них виявили численні сліди тортур, зґвалтувань та інших жорстокостей, повідомили офіцери.
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Тортури, зґвалтування й розчленовані тіла
Загалом близько 1300 тіл загиблих доставили на військову базу в Рамлі в центральному Ізраїлі. Там експертні групи проводять судово-медичні перевірки для встановлення особи жертв й обставин їхньої смерті.
Близько 90% загиблих військових ідентифіковано. Окрім того, групи вже наполовину ідентифікували цивільних осіб. Про це повідомив Ізраїль Вайс – колишній головний армійський рабин, один із чиновників, який контролює ідентифікацію загиблих. За його словами, на багатьох тілах були сліди тортур, а також зґвалтування.
Ми бачили розчленовані тіла з відрубаними руками та ногами, обезголовлених людей, обезголовлену дитину,
— сказала журналістам прапорщик запасу.
За її словами, судмедекспертиза тіл, які зберігалися в холодильних контейнерах, виявила численні випадки зґвалтування.
Ми проводимо ідентифікацію всіма засобами, які в нас є. Ми бачимо їх у важких стадіях жорстокого поводження. Ми бачимо постріли та бачимо ознаки тортур,
– зазначив військовий дантист, капітан Мааян.
Агентство зазначає, що військовослужбовці, які спостерігали за процесом ідентифікації, не представили жодних доказів – фотографій чи медичних записів. Тим часом ХАМАС відкидає звинувачення.
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У звільненому кібуці знайшли тіла 40 дітей
- В одному зі звільнених населених пунктів країни ізраїльські солдати виявили 40 тіл загиблих дітей, зокрема, немовлят.
- За попередніми даними, ці діти стали жертвами атаки ХАМАС. У деяких з ізраїльських немовлят були відрубані голови.