В армії задоволені: на якому етапі перебуває операція Ізраїлю в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю проводить операцію в Секторі Гази, проте вона ще не дійшла до свого екватора. Її головні цілі – знищення ХАМАС і всіх його військових формувань.

Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що наразі бойові дії ведуться в масованому режимі. Після них проводять зачистку, вираховують потенційно небезпечних людей, у цьому плані ЦАХАЛ має серозні успіхи.

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Чого досяг Ізраїль

Повідомлялося, що ЦАХАЛ ліквідував деяких керівників ХАМАС, щодо інших високопоставлених фігур також з'являється інформація, але Ізраїль поки не може надати точних даних. Наприклад, відомо, що підземний бункер, в якому перебували лідери бойовиків, був атакований, але 100% підтверджень наразі немає. Відтак, наразі не можна говорити про "параліч" ХАМАС.

Ізраїльським військам уже вдалося багато чого досягти, тому в армії задоволені тим, що відбувається. Були страхи, що на цей момент втрати будуть вищими, але цього не сталося,

– зауважив Давид Шарп.

Щодо головного командування, в Ізраїлю є кілька "тузів" – це командир бойового крила, командир ХАМАС у Газі. Їхнє знищення призвело б до певного переосмислення й "обезголовлювання" в частині командування. Однак, в усіх інших випадках ліквідація членів політбюро ХАМАС або політичних фігур такого роду – є важливою, але не впливає на прийняття рішень.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів, як просувається операція ЦАХАЛ: дивіться відео

Наразі, окрім обміну полоненими, найважливіше – це ведення бойових дій. ХАМАС, готуючись до оборони, зробив все, щоб його вузли оборони могли діяти автономно, на рівні командирів рот, батальйонів і бригад. Всі вони рухаються за планом, який підготували заздалегідь, тому накази зверху їм в основному не потрібні.

Для "паралізації" ХАМАС важливо знищити низову і середню ланки. У цьому Ізраїль має успіхи й це зокрема впливає на оборону бойовиків у певних місцях. Але багато ключових фігур ще живі, тому до повного успіху доволі далеко,

– підкреслив Давид Шарп.

Ймовірно, на це впливає наявність заручників, яких утримують у місцях поблизу. Щодо закордонних представників ХАМАС, які, наприклад, перебувають у Лівані, Туреччині, Катарі, до них також дійдуть, але судячи з усього, наразі це не пріоритет для Ізраїлю. Щобільше, для їхньої ліквідації потрібні будуть інші методи та підходи.

Що відомо про операцію Ізраїлю в Секторі Гази