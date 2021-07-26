Ізраїль у вогні: атаки з Сектору Гази призвели до пожеж
26 липня 2021 , 02:50Читать новость на русском
Джерело:Times of Israel
ХАМАС вкотре атакував територію Ізраїлю. Через це на півдні держави спалахнули одразу декілька пожеж, а армія оборони почала авіаналіт у відповідь.
Схоже, саме підпали й були метою ХАМАСу. Адже атаку терористи вели за допомогою запальних куль.
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Відповідь Ізраїлю
- Найпершою реакцією влади Ізраїлю було скорочення зони рибальства в Секторі Гази – з 12 миль до 6.
- Та вже через кілька годин після атаки ХАМАСу армія оборони Ізраїлю вразила низку цілей у Секторі Гази.
- Літаки Ізраїлю бомбили райони на захід від міста Гази, а все, що бойовики могли з ними вдіяти – відстрілюватись автоматами.
- Армія оборони заявила, що знищила декілька будівель на військовій базі ХАМАСу. Повідомлень про жертв наразі немає.
Наслідки пожеж після атак ХАМАСу / Фото Times of Israel
Конфлікт Ізраїлю й ХАМАС: коротко
- На початку травня 2021 року у Східному Єрусалимі спалахнули сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Згодом зафіксували ракетні обстріли з обох сторін.
- Ізраїльська сторона повідомляла про щонайменше 10 загиблих. Водночас обстріли Ізраїлю забрали життя щонайменше 227 палестинців.
- Перемир'я між Ізраїлем та Сектором Гази почало діяти з 21 травня. Проте 16 червня Ізраїль, у відповідь на запущені з палестинської землі повітряні кулі, завдав авіаційних ударів по території Сектора Гази.