Ізраїль просить евакуюватись мільйон жителів Сектора Гази: люди йдуть на південь навіть пішки

Палестинці 13 жовтня почали масову евакуацію з півночі Сектора Гази. Ізраїльські військові наказали близько 1 мільйону людей виїхати в південну частину заблокованої території.

Раніше ООН попереджала, що масова втеча такої кількості людей – майже половини населення Гази – може призвести до катастрофічних наслідків.

ХАМАС, який майже тиждень тому жорстоко напав на Ізраїль і з того часу випустив тисячі ракет, відкинув наказ про евакуацію та закликав людей залишатися у своїх домівках.

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Люди евакуюються з Сектора Гази

Наказ про евакуацію, який стосується Сектора Гази, де проживають сотні тисяч палестинців, викликав широку паніку серед цивільного населення і гуманітарних працівників. Ізраїль перекрив доступ до продовольства, води та інших ресурсів і спричинив відключення електроенергії на всій території міста.

Забудьте про їжу, забудьте про електрику, забудьте про паливо. Єдине, що зараз турбує, – чи встигнеш, чи виживеш,

– сказала Небал Фарсах, прессекретарка Палестинського Червоного Півмісяця в місті Газа, ридаючи від хвилювання.

Війна вже забрала понад 3 000 життів з обох сторін і призвела до зростання напруженості в регіоні. Останніми днями Ізраїль обстрілював ліванську бойову групу "Хезболла", що викликало побоювання ще більшого конфлікту, хоча зараз на цьому кордоні все спокійно.

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Евакуація – надскладне завдання

За інформацією CNN, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що попередження ізраїльських військових про те, що понад 1,1 мільйона цивільних повинні евакуюватися із Сектора Гази на південь протягом наступних 24 годин, є "надскладним завданням".

Ми розуміємо, що вони намагаються зробити: вони намагаються вивести цивільне населення з-під удару і чесно попередити його. Зараз це надскладне завдання. Це мільйон людей і дуже урбаністичне, щільне середовище. Це вже зона бойових дій. Тому я не думаю, що хтось недооцінює виклик, пов'язаний з проведенням евакуації,

– заявив Кірбі.

Він додав, що США не хочуть, щоб хтось із цивільних постраждав.

"Очевидно, що чим більше часу буде у людей, тим краще, але я б дозволив ЦАХАЛу розповісти про накази, які вони віддають в рамках операцій, які вони проводять і планують", – зазначив Кірбі.

За його словами, США продовжують:

виступати за безпечний прохід з Гази,

"активно розмовляти" з ізраїльськими та єгипетськими офіційними особами, проте наразі питання залишається закритим.

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Тисячі людей прямують на південь на автомобілях і пішки

Кореспондент Al Jazeera прибув до Дейр-аль-Бала, що на південь від Гази.

Зазвичай я доїжджав сюди з міста Газа за 15 хвилин, але цього разу дорога зайняла майже дві години через велику кількість людей і сімей, які рухалися з північних і центральних районів Гази на південь, або на своїх автомобілях, або пішки,

– розповів журналіст.

Дорогою він став свідком справжньої трагедії – тисячі людей, несли своїх дітей, матраци або невеликі сумки з найнеобхіднішими речами. Більшість з тих, хто евакуювався, йшли пішки.

"Але все ж таки більшість людей на півночі й в місті Газа не евакуювалися. Деякі з них говорили мені: "Куди ми можемо піти? Чи є на півдні якісь справжні притулки?". Вони запитували, тому що всі стежать за новинами, від півдня до півночі, і знають, що в Секторі Гази немає безпечних місць", – підсумував кореспондент.



Люди рухаються на південь / Фото Al Jazeera