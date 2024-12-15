Ліквідація "спадку" Асада: Ізраїль знищив понад 500 цілей в Сирії

На тлі повалення режиму Асада в Сирії Ізраїль завдав 17 ударів по країні протягом 72-годинної операції. Країна знищує "спадок" сирійського диктатора задля ж своєї безпеки.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що сирійські повстанці не є друзями Ізраїлю, хоча все ще може змінитись. Тим часом Ізраїль знищує хімічну зброю Асада та ще багато важливих цілей.

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Ізраїль знищує "спадок" Асада

За словами військового оглядача, в Ізраїлі прийняли загальне консенсусне політичне рішення щодо ударів. Країна мала на меті знищити велику частину військового потенціалу Сирії, його можна ще назвати "спадок" Асада.

Ця зброя в руках "не дружніх хлопців" могла б представляти для Ізраїля велику небезпеку,

– наголосив Шарп.

Військовий оглядач зауважив, що мовиться про хімічну зброю серійного виробництва, яка була в Асада, ракети різної дальності, які могли б досягти будь-якої точки в Ізраїлі, та системи ППО.

Ті люди, які в Сирії прийшли до влади, хоча, ще невідомо, чи можна так сказати, не є друзями для Ізраїлю – це абсолютна аксіома. Ба більше, протягом історії в Сирії завжди накопичували зброю для боротьби з Ізраїлем. Тому краще перестрахуватися,

– пояснив Шарп.

Він зазначив, що протягом 72-годинної операції Ізраїль знищив понад 500 цілей, країна скинула з повітря 1800 високоточних боєприпасів, не враховуючи ударів з моря по кораблях сирійського флоту.

Ізраїль вже фактично завершив операцію, приблизно 80% бажаних цілей вже вдалось уразити.

Зараз вже дочищають ті цілі, які розвідка виявляє зараз, або ті, які не вдалось знищити з першого разу. Якщо в Сирії до влади прийдуть миролюбні люди, зайва хімічна зброя, ППО та далекобійні ракети їм не потрібні,

– підсумував військовий оглядач.

Цікаво, що лідер сирійських повстанців аль-Джолані закликав Захід не боятися зміни влади у Сирії, обіцяючи відновлення та мир після відходу нинішнього режиму. Він наголосив, що головним джерелом страху був режим Асада, який довів країну до руйнування.